А.Шевченко пригласил в сборную семь игроков из иностранных чемпионатов

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Стали известны имена первых футболистов, которые получили приглашение на очередной сбор национальной команды. В список вошли игроки, выступающие за рубежом, передает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.

Вызовы уже получили:

Денис Бойко ("Малага", Испания)

Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия);

Евгений Шахов ("ПАОК", Греция);

Евгений Коноплянка ("Шальке 04", Германия);

Александр Зинченко ("ПСВ", Нидерланды);

Роман Зозуля ("Бетис" Испания)

Артем Кравец ("Гранада", Испания).

Примечательно, что голкипер Д.Бойко не провел еще ни одного официального матча в сезоне в составе своего клуба "Малаги".

Отметим, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на отборочный матч чемпионата мира против сборной Финляндии (12 ноября в Одессе) и товарищеский - с командой Сербии (15 ноября в Харькове) тех же семь "легионеров", что и на предыдущий сбор.

Добавим также, полный список игроков, вызванных на сбор - ожидается в конце недели.

Как сообщал УНН, А.Шевченко назвал свои главные цели как тренера.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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