А.Шевченко пригласил в сборную семь игроков из иностранных чемпионатов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Стали известны имена первых футболистов, которые получили приглашение на очередной сбор национальной команды. В список вошли игроки, выступающие за рубежом, передает УНН со ссылкой на сайт ФФУ.
Вызовы уже получили:
Денис Бойко ("Малага", Испания)
Артем Федецкий ("Дармштадт", Германия);
Евгений Шахов ("ПАОК", Греция);
Евгений Коноплянка ("Шальке 04", Германия);
Александр Зинченко ("ПСВ", Нидерланды);
Роман Зозуля ("Бетис" Испания)
Артем Кравец ("Гранада", Испания).
Примечательно, что голкипер Д.Бойко не провел еще ни одного официального матча в сезоне в составе своего клуба "Малаги".
Отметим, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал на отборочный матч чемпионата мира против сборной Финляндии (12 ноября в Одессе) и товарищеский - с командой Сербии (15 ноября в Харькове) тех же семь "легионеров", что и на предыдущий сбор.
Добавим также, полный список игроков, вызванных на сбор - ожидается в конце недели.
Как сообщал УНН, А.Шевченко назвал свои главные цели как тренера.