А.Рева: Уряд не буде змінювати пенсійний вік
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Принципова позиція Уряду полягає в тому, що загальний пенсійний вік треба залишити той, який є. Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає УНН.
"Я вважаю, що загальний пенсійний вік треба залишити той, який є. І ми на цьому наполягаємо, це принципова позиція Уряду і я думаю, що нас у цьому підтримає ВР. Змінювати загальний пенсійний вік в Україні ні Уряд, ні парламент, ні Президент не будуть", - наголосив А.Рева.
Як повідомляв УНН, 14 січня віце-прем’єр-міністр Павло Розенко запевнив, що Україна не має чітко зафіксованих зобов’язань перед МВФ підвищувати пенсійний вік.