А.Рева: Уряд не буде змінювати пенсійний вік

"Я вважаю, що загальний пенсійний вік треба залишити той, який є. І ми на цьому наполягаємо, це принципова позиція Уряду і я думаю, що нас у цьому підтримає ВР. Змінювати загальний пенсійний вік в Україні ні Уряд, ні парламент, ні Президент не будуть", - наголосив А.Рева.

Як повідомляв УНН, 14 січня віце-прем’єр-міністр Павло Розенко запевнив, що Україна не має чітко зафіксованих зобов’язань перед МВФ підвищувати пенсійний вік.