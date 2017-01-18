А.Рева: Правительство не будет менять пенсионный возраст
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Принципиальная позиция Правительства заключается в том, что общий пенсионный возраст надо оставить тот, который есть. Об этом во время общения с журналистами сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.
"Я считаю, что общий пенсионный возраст надо оставить тот, который есть. И мы на этом настаиваем, это принципиальная позиция правительства и я думаю, что нас в этом поддержит ВР. Менять общий пенсионный возраст в Украине ни Правительство, ни парламент, ни Президент не будут ", - подчеркнул А.Рева.
Как сообщал УНН, 14 января вице-премьер-министр Павел Розенко заверил, что Украина не имеет четко зафиксированных обязательств перед МВФ повышать пенсионный возраст .