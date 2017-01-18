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А.Рева: Правительство не будет менять пенсионный возраст

А.Рева: Правительство не будет менять пенсионный возраст

Киев • УНН

 • 6681 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Принципиальная позиция Правительства заключается в том, что общий пенсионный возраст надо оставить тот, который есть. Об этом во время общения с журналистами сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает УНН.

"Я считаю, что общий пенсионный возраст надо оставить тот, который есть. И мы на этом настаиваем, это принципиальная позиция правительства и я думаю, что нас в этом поддержит ВР. Менять общий пенсионный возраст в Украине ни Правительство, ни парламент, ни Президент не будут ", - подчеркнул А.Рева.

Как сообщал УНН, 14 января вице-премьер-министр Павел Розенко заверил, что Украина не имеет четко зафиксированных обязательств перед МВФ повышать пенсионный возраст .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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