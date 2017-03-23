А.Парубій закрив вечірнє завсідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
Народні депутати продовжать роботу завтра о 10.00.
Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада України звільнила військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов'язку подавати електронні декларації.
Крім того Рада зобов’язала керівників громадських об'єднань подавати е-декларації.
Також Верховна Рада дозволила створити Український культурний фонд. Парламентарі підтримали у другому читанні та в цілому відповідний законопроект.