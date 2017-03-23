А.Парубий закрыл вечернее заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.
Народные депутаты продолжат работу завтра в 10:00.
Напомним, 23 марта Верховная Рада Украины освободила военнослужащих рядового, сержантского, старшинского составов, младшего офицерского состава от обязанности подавать электронные декларации.
Кроме того Рада обязала руководителей общественных объединений подавать е-декларации.
Также Верховная Рада разрешила создать Украинский культурный фонд. Парламентарии поддержали во втором чтении и в целом соответствующий законопроект.