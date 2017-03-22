А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 345 народних депутатів.
Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути звернення до конгресу Сполучених Штатів Америки щодо безпекових гарантій та ратифікувати низку угод.
Також серед іншого парламентарі мають намір визначитися стосовно низки питань соціальної політики.
О 15:00 заплановано проведення парламентських слухань щодо майбутнього медичної освіти.