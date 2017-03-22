А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 345 народных депутатов.
Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть обращение к конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно гарантий безопасности и ратифицировать ряд соглашений.
Также среди прочего парламентарии намерены определиться по ряду вопросов социальной политики.
В 15:00 запланировано проведение парламентских слушаний относительно будущего медицинского образования.