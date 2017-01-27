А.Меркель планує розмову з Д.Трампом у суботу - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель, швидше за все, поговорить з президентом США Дональдом Трампом у суботу, і розмова, як очікується, зосередиться на питанні Росії. Про це повідомляє Reuters в п'ятницю з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією, передає УНН.
Джерело не сказало, чи може Д.Трамп хотіти обговорити з А.Меркель скасування санкцій США щодо Росії у відповідь на його втручання в Україні, повідомлення про що з'явилися у ніч на п'ятницю.
Але, як зазначається, джерело дало зрозуміти, що, якщо такий крок буде прийнято, то ЄС не обов'язково наслідуватиме приклад Вашингтона, оскільки його санкції залишаються пов'язаними із реалізацією мінських угод.
Раніше у Кремлі заявили, що телефонна розмова В.Путіна і Д.Трампа може відбутися у суботу, 28 січня.