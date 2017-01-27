А.Меркель планирует разговор с Д.Трампом в субботу - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель, скорее всего, поговорит с президентом США Дональдом Трампом в субботу, и разговор, как ожидается, сосредоточится на вопросе России. Об этом сообщает Reuters в пятницу со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает УНН.
Источник не сказал, может ли Д.Трамп хотеть обсудить с А.Меркель отмену санкций США в отношении России в ответ на ее вмешательство в Украину, сообщение о чем появилось в ночь на пятницу.
Но, как говорится, источник дал понять, что, если такой шаг будет принят, то ЕС не обязательно последует примеру Вашингтона, поскольку его санкции остаются связанными с реализацией минских соглашений.
Ранее в Кремле заявили, что телефонный разговор В.Путина и Д.Трампа может состояться в субботу, 28 января.