А.Меркель планирует разговор с Д.Трампом в субботу - СМИ

Источник не сказал, может ли Д.Трамп хотеть обсудить с А.Меркель отмену санкций США в отношении России в ответ на ее вмешательство в Украину, сообщение о чем появилось в ночь на пятницу.

Но, как говорится, источник дал понять, что, если такой шаг будет принят, то ЕС не обязательно последует примеру Вашингтона, поскольку его санкции остаются связанными с реализацией минских соглашений.

Ранее в Кремле заявили, что телефонный разговор В.Путина и Д.Трампа может состояться в субботу, 28 января.