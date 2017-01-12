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А.Матіос припустив, що його не захочуть бачити керівником ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Заступник Генерального прокурора України — головний військовий прокурор Анатолій Матіос сказав, що смутно вірить у те, що після всіх його об’єктивних заяв буде бажання бачити його на посаді керівника Державного бюро розслідувань. Про це він сказав в ефірі “5 каналу”, передає УНН.

“Чого пішов на ДБР? При всьому бекграунду того, що про мене говорять і як до мене ставляться чи то політикум, чи держава, я чесно можу дивитися будь-якій людині в обличчя, але я смутно вірю, що після всіх моїх об’єктивних заяв буде велике бажання бачити мене на посаді керівника ДБР”, — сказав він.

А.Матіос пояснив, чому є кандидатом на посаду керівника ДБР.

“Але чого я це зробив? Ніхто з будь-якої правоохоронної системи не проходив таке чистилище, яке прописане в цьому законі: спецперевірка, співбесіда, здача тестів на доброчесність, поліграф, який повинен бути. Ніхто, ні антикорупційні мої колеги — ні НАБУ, ні САП, ні інші новостворені (не проходили такий відбір — ред.). Я це пройду, щоб раз і назавжди сказати, повторіть за мною і, будь ласка, я тільки вас підтримаю. Я проходжу цей тест для себе, що я не втратив пам’ять, що в мене немає склерозу... А чи вибрати, чи не вибрати мене керівником під час особливого періоду чи війни незакінченої в державі — це право комісії”, — розповів головний військовий прокурор.

Нагадаємо, представники Посольства Канади, Посольства Сполучених Штатів Америки і Представництва Європейського Союзу в Україні закликали українську владу прискорити процес створення Державного бюро розслідувань та фінансової поліції.

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