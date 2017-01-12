А.Матіос припустив, що його не захочуть бачити керівником ДБР

“Чого пішов на ДБР? При всьому бекграунду того, що про мене говорять і як до мене ставляться чи то політикум, чи держава, я чесно можу дивитися будь-якій людині в обличчя, але я смутно вірю, що після всіх моїх об’єктивних заяв буде велике бажання бачити мене на посаді керівника ДБР”, — сказав він.

А.Матіос пояснив, чому є кандидатом на посаду керівника ДБР.

“Але чого я це зробив? Ніхто з будь-якої правоохоронної системи не проходив таке чистилище, яке прописане в цьому законі: спецперевірка, співбесіда, здача тестів на доброчесність, поліграф, який повинен бути. Ніхто, ні антикорупційні мої колеги — ні НАБУ, ні САП, ні інші новостворені (не проходили такий відбір — ред.). Я це пройду, щоб раз і назавжди сказати, повторіть за мною і, будь ласка, я тільки вас підтримаю. Я проходжу цей тест для себе, що я не втратив пам’ять, що в мене немає склерозу... А чи вибрати, чи не вибрати мене керівником під час особливого періоду чи війни незакінченої в державі — це право комісії”, — розповів головний військовий прокурор.

Нагадаємо, представники Посольства Канади, Посольства Сполучених Штатів Америки і Представництва Європейського Союзу в Україні закликали українську владу прискорити процес створення Державного бюро розслідувань та фінансової поліції.