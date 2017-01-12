А.Матиос предположил, что его захотят видеть руководителем ГБР

"Чего пошел на ГБР? При всем бэкграунде того, что обо мне говорят и как ко мне относятся тот же политикум, или государство, я честно могу смотреть любому человеку в лицо, но я смутно верю, что после всех моих объективных заявлений будет большое желание видеть меня в должности руководителя ГБР ", - сказал он.

А.Матиос объяснил, почему является кандидатом на должность руководителя ГБР.

"Но чего я это сделал? Никто из любой правоохранительной системы не проходил такое чистилище, которое прописано в этом законе: спецпроверка, собеседование, сдача тестов на добродетель, полиграф, который должен быть. Никто, ни антикоррупционные мои коллеги - нет НАБУ, ни САП, ни другие новосозданые (не проходили такой отбор - ред.). Я это пройду, чтобы раз и навсегда сказать, повторите за мной и, пожалуйста, я только вас поддержу. Я прохожу этот тест для себя, что я не потерял память, что у меня нет склероза ... А выбрать, не выбрать меня руководителем во время особого периода или войны незаконченной в государстве - это право комиссии ", - рассказал главный военный прокурор.

Напомним, представители Посольства Канады, Посольства Соединенных Штатов Америки и Представительства Европейского Союза в Украине призвали украинские власти ускорить процесс создания Государственного бюро расследований и финансовой полиции.