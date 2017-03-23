А.Крищенко: стрілок та охоронець вбитого перебувають у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Чоловік, який вбив депутата російської Думи в центрі Києва поранений та наразі перебуває в лікарні, також в лікарні перебуває охоронець вбитого депутата. Про це в ефірі "112 Україна" голова столичної поліції Андрій Крищенко, передає УНН.
"Загинула одна особа поки що, дві людини поранено, в тому числі та особа, яка стріляла. І вони в лікарняному закладі. Стрілок був один, але будемо ще встановлювати. Була перестрілка, охоронець загиблого поранив нападника, а нападник поранив ще охоронця", - повідомив він.
Також він додав, що вони (стрілок та охоронець - ред.) знаходяться під посиленою охороною.
Нагадаємо, внаслідок перестрілки в центрі Києва загинула людина, ще двох поранено.
Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Деніса Вороненкова.