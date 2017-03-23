А.Крищенко: стрелок и охранник убитого находятся в больнице

"Погиб один человек пока, два человека ранены, в том числе и стрелявший. И они в лечебном учреждении. Стрелок был один, но будем еще устанавливать. Была перестрелка, охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий ранил еще охранника", - сообщил он.

Также он добавил, что они (стрелок и охранник - ред.) находятся под усиленной охраной.

Напомним, в результате перестрелки в центре Киева погиб человек, еще двое ранены.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.