А.Геращенко: правоохоронці попередили мене про підготовку замаху
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Народний депутат України Антон Геращенко заявив, що правоохоронці попередили його про підготовку замаху. Про це нардеп повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна", передає УНН.
"Служба безпеки України мене попередила про те, що на мене готується замах. СБУ, контррозвідники, слідчі, співробітники оперативної служби, підрозділ "Альфа" провели колосальну роботу по нейтралізації, щодо спостереження, збирання необхідних доказів, щодо знешкодження даної терористичної групи, яка була направлена в Україну для моєї ліквідації за завданням спецслужб РФ", - сказав нардеп.
При цьому, А.Геращенко не уточнив, коли саме був проінформований про підготовлюваний на нього замах.
Як повідомляв УНН, суд на два місяці заарештував підозрюваних у справі про замах на А.Геращенка.