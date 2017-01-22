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А.Геращенко: правоохранители предупредили меня о подготовке покушения

А.Геращенко: правоохранители предупредили меня о подготовке покушения

Киев • УНН

 • 9463 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что правоохранители предупредили его о готовящемся покушении. Об этом нардеп сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

"Служба безопасности Украины меня предупредила о том, что меня готовится покушение. СБУ, контрразведчики, следователи, сотрудники оперативной службы, подразделение "Альфа" провели колоссальную работу по нейтрализации, по наблюдению, сбору необходимых доказательств, по обезвреживанию данной террористической группы, которая была направлена ​​в Украину для моей ликвидации по заданию спецслужб РФ", - сказал нардеп.

При этом, А.Геращенко не уточнил, когда именно был проинформирован о готовящемся на него покушении.

Как сообщал УНН, суд на два месяца арестовал подозреваемых по делу о покушении на А.Геращенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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