А.Аваков повідомив подробиці справи про збут "Апостола"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Четверо фігурантів справи були затримані поліцією в одному з ресторанів в центрі Києва при спробі продати викрадену книгу “Апостол”. Про таке повідомив Голова Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков в Facebook, передає УНН.
“Четверо фігурантів справи затримані поліцією в одному з ресторанів в центрі Києва при спробі продати викрадену книгу. Спочатку „продавці“ запросили 150 тисяч доларів, але зійшлися на 100 тисячах. Однак, оскільки торгувалися вони з співробітниками поліції, в результаті отримають не гроші, а термін,” — написав глава МВС.
А.Аваков повідомив, що зловмисники є членами злочинної групи по крадіжці антикваріату і працювали “під замовлення”. Зараз у них проходять обшуки.
Імовірно, в результаті цієї операції вдасться повернути і інші викрадені артефакти.
Міністр внутрішніх справ додав, що майже рік Департамент кримінальної розвідки Нацполіції спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ вели роботу по розшуку раритету. У тому числі, було організовано складні оперативні заходи, відпрацьовані зв’язку можливих підозрюваних і посередників, проведено впровадження оперативників в оточення викрадачів.
За наявною інформацією — була спроба продажу книги в Російську Федерацію...
Як повідомляв УНН, зловмисник хотів продати стародрук “Апостол”, який був викрадений з бібліотеки ім. Вернадського, за 2,5 млн грн.
Нагадаємо, “Апостол” — одна з перших друкованих книг України, видана у Львові в 1564 році Іваном Федоровим — була викрадена 10 травня 2016 року через відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені Вернадського.