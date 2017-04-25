Аваков сообщил подробности дела о сбыте «Апостола»

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12208 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72662 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 137025 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109920 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112022 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109560 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102014 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106288 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102981 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148998 просмотра

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Аваков сообщил подробности дела о сбыте «Апостола»

Аваков сообщил подробности дела о сбыте «Апостола»

Киев  •  УНН

 • 10239 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Четверо фигурантов дела были задержаны полицией в одном из ресторанов в центре Киева при попытке продать похищенную книгу "Апостол". О таком сообщил Глава Министерства внутренних дел Украины Арсений Аваков в Facebook, передает УНН.

"Четверо фигурантов дела задержаны полицией в одном из ресторанов в центре Киева при попытке продать похищенную книгу. Сначала «продавцы» пригласили 150000 долларов, но сошлись на 100 тысячах. Однако, поскольку торговались они с сотрудниками полиции, в результате получат не деньги, а срок ", - написал глава МВД.

Аваков сообщил, что злоумышленники являются членами преступной группы по краже антиквариата и работали "под заказ". Сейчас у них проходят обыски.

Вероятно, в результате этой операции удастся вернуть и другие похищенные артефакты.

Министр внутренних дел добавил, что почти год Департамент криминальной разведки Нацполиции совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ вели работу по розыску раритета. В том числе, было организовано сложные оперативные мероприятия, отработанные связи возможных подозреваемых и посредников, проведено внедрение оперативников в окружение похитителей.

По имеющейся информации - была попытка продажи книги в Российскую Федерацию ...

Как сообщал УНН, злоумышленник хотел продать стародрук "Апостол" , который был похищен из библиотеки им. Вернадского, по 2500000 грн.

Напомним, "Апостол" - одна из первых печатных книг Украины, изданная во Львове в 1564 году Иваном Федоровым - была похищена 10 мая 2016 через отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени Вернадского.

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