Аваков сообщил подробности дела о сбыте «Апостола»

"Четверо фигурантов дела задержаны полицией в одном из ресторанов в центре Киева при попытке продать похищенную книгу. Сначала «продавцы» пригласили 150000 долларов, но сошлись на 100 тысячах. Однако, поскольку торговались они с сотрудниками полиции, в результате получат не деньги, а срок ", - написал глава МВД.

Аваков сообщил, что злоумышленники являются членами преступной группы по краже антиквариата и работали "под заказ". Сейчас у них проходят обыски.

Вероятно, в результате этой операции удастся вернуть и другие похищенные артефакты.

Министр внутренних дел добавил, что почти год Департамент криминальной разведки Нацполиции совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ вели работу по розыску раритета. В том числе, было организовано сложные оперативные мероприятия, отработанные связи возможных подозреваемых и посредников, проведено внедрение оперативников в окружение похитителей.

По имеющейся информации - была попытка продажи книги в Российскую Федерацию ...

Как сообщал УНН, злоумышленник хотел продать стародрук "Апостол" , который был похищен из библиотеки им. Вернадского, по 2500000 грн.

Напомним, "Апостол" - одна из первых печатных книг Украины, изданная во Львове в 1564 году Иваном Федоровым - была похищена 10 мая 2016 через отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени Вернадского.