А.Аваков планує напряму підпорядкувати Нацполіції систему ІТТ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у планах МВС - створення системи ізоляторів тимчасового тримання за європейськими стандартами і підпорядкування цієї системи безпосередньо Національній поліції, передає УНН.

А.Аваков розповів, що у минулому році в рамках реформування системи ІТТ і забезпечення європейських стандартів утримання затриманих і забезпечення міжнародних норм прав людини — добудова Сєвєвродонецького ІТТ проходила разом з реконструкцією, з урахуванням нових вимог.

“Умови утримання пройшли перевірку експертів з прав людини, в тому числі — європейських”, — уточнив він.

“У наших планах — створення системи ІТТ за цим стандартом (як будівництво ізолятора тимчасового тримання №1 у Сєвєродонецьку за стандартами міжнародних норм прав людини — ред.) по всій країні. Причому наша принципова позиція — підпорядкування системи ІТТ безпосередньо НПУ, а не територіальним підрозділам, що дозволить прибрати можливість впливу слідства на режим і умови утримання затриманих”, — наголосив міністр.

Крім того, за його словами, ізолятор тимчасового утримання в Сєвєродонецьку має 12 камер, карцер, медичний ізолятор і оснащений сучасною системою відеоспостереження, пожежної та охоронно-тривожної сигналізації, системою резервного водопостачання та підігріву води, системою резервного енергозабезпечення і автономного опалення.

“У кожній камері є ліжка, приліжкові тумбочки, підвісні шафи, столи і табурети, примусово-витяжна вентиляція з системою підігріву повітря, система напівавтоматичного провітрювання приміщень, кнопка виклику чергового по радіодинаміку, електророзетки і ... кабельне телебачення”, — зазначив він.

Нагадаємо, до середини квітня стане відомо, хто з інвесторів претендує на будівництво нового слідчого ізолятора замість Лук'янівського СІЗО.

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