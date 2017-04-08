А.Аваков планирует напрямую подчинить Нацполиции систему ИВС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщил, что в планах МВД - создание системы изоляторов временного содержания по европейским стандартам и подчинение этой системы непосредственно Национальной полиции, передает УНН.
А.Аваков рассказал, что в прошлом году в рамках реформирования системы ИВС и обеспечения европейских стандартов содержания задержанных и обеспечения международных норм прав человека - достройка Севевродонецького ИВС проходила вместе с реконструкцией, с учетом новых требований.
"Условия содержания прошли проверку экспертов по правам человека, в том числе - европейских", - уточнил он.
"В наших планах - создание системы ИВС по этому стандарту (как строительство изолятора временного содержания №1 в Северодонецке по стандартам международных норм прав человека - ред.) по всей стране. Причем наша принципиальная позиция - подчинение системы ИВС непосредственно НПУ, а не территориальным подразделениям, что позволит убрать возможность влияния следствия на режим и условия содержания задержанных", - подчеркнул министр.
Кроме того, по его словам, в изоляторе временного содержания в Северодонецке - 12 камер, карцер, медицинский изолятор и оснащен современной системой видеонаблюдения, пожарной и охранно-тревожной сигнализацией, системой резервного водоснабжения и подогрева воды, системой резервного энергообеспечения и автономного отопления.
"В каждой камере есть кровати, прикроватные тумбочки, подвесные шкафы, столы и табуреты, принудительно-вытяжная вентиляция с системой подогрева воздуха, система полуавтоматического проветривания помещений, кнопка вызова дежурного по радиодинамику, электророзетки и ... кабельное телевидение", - отметил он.
Напомним, в середине апреля станет известно, кто из инвесторов претендует на строительство нового следственного изолятора вместо Лукьяновского СИЗО.