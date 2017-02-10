А.Аваков обговорив з очільником німецької поліції можливість започаткування співпраці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Українська поліція планує заручитися підтримкою німецьких правоохоронців в наданні експертної допомоги та досвіду. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ході зустрічі з Президентом федеральної поліції Німеччини Дітером Романном під час свого дводенного робочого візиту до Берліну, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
"На даному етапі ми плануємо заручитися підтримкою Німеччини у наданні експертної допомоги, обміну досвідом та підвищенні кваліфікації, а також у реформуванні системи підготовки кадрів поліції", - зазначив А.Аваков.
Зазначимо, що нещодавно, поліція ФРН передала українським колегам 3 автомобілі Mercedes-Benz Sprinter, в якості гуманітарної допомоги для органів поліції та МВС України.
"Я вдячний поліції Німеччині і Вам, пане Романн, за допомогу, яку ви надаєте Нацполіції на стадії реформування та становлення. Ми цінуємо вашу зацікавленість та готовність до співпраці", - повідомив Арсен Аваков.
Також, у 2016 році Німецькою Стороною було надано експертну допомогу з підвищення кваліфікації для представників Національної поліції у формі проведення трьох навчальних модулів для 15 учасників тривалістю в один тиждень кожний. Дані модулі було проведено поліцією Федеральної землі Вільної держави Баварія у м. Наббург.
Як повідомляв УНН, Канада надасть більше 8 млн дол. на розбудову української поліції.