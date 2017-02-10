А.Аваков обсудил с главой немецкой полиции возможность начала сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Украинская полиция планирует заручиться поддержкой немецких правоохранителей в предоставлении экспертной помощи и опыта. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе встречи с Президентом федеральной полиции Германии Дитером Романном во время своего двухдневного рабочего визита в Берлин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.
"На данном этапе мы планируем заручиться поддержкой Германии в предоставлении экспертной помощи, обмена опытом и повышении квалификации, а также в реформировании системы подготовки кадров полиции", - отметил А.Аваков.
Отметим, что недавно полиция ФРГ передала украинским коллегам 3 автомобиля Mercedes-Benz Sprinter, в качестве гуманитарной помощи для органов полиции и МВД Украины.
"Я благодарен полиции Германии и Вам, господин Романн за помощь, которую вы оказываете Нацполиции на стадии реформирования и становления. Мы ценим вашу заинтересованность и готовность к сотрудничеству", - сообщил Арсен Аваков.
Также, в 2016 году Германской стороной было предоставлено экспертную помощь по повышению квалификации для представителей Национальной полиции в форме проведения трех учебных модулей для 15 участников продолжительностью в одну неделю каждый. Данные модули были проведены полицией Федеральной земли Свободного государства Бавария в г. Наббург.
Как сообщал УНН, Канада предоставит больше 8 млн долл. на развитие украинской полиции .