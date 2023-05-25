95-річна австралійка померла після того, як поліція вистрілила в неї з електрошокера
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. 95-річна австралійка померла в середу через тиждень після того, як поліцейський вистрілив у неї з електрошокера в будинку для людей похилого віку, повідомляє ABC News, пише УНН.
Деталі
17 травня поліцейські прибули на виклик до будинку для людей похилого віку, де літня жінка на ходунках почала підходити до офіцера з ножем у руці. Поліцейський Крістіан Уайт застосував електрошокер, жінка впала та зазнала тілесних ушкоджень.
Клер Ноуленд, яка хворіла на деменцію, була госпіталізована в Кума в штаті Новий Південний Уельс, адже її череп був зламаний під час падіння.
Поліція оголосила про смерть Ноуленда через кілька годин після того, як повідомила, що Уайт постане перед судом 5 липня за звинуваченнями в ненавмисному завданні тяжких тілесних ушкоджень, нападі, що спричинив фактичні тілесні ушкодження.
Ймовірно, після смерті австралійки звинувачення будуть тяжчими.
Доповнення
Уайт та ще один офіцер поліції пішли до Yallambee Lodge, будинку людей похилого віку у Кумі, який спеціалізується на мешканцях з підвищеними потребами в догляді, включаючи деменцію, після того, як співробітники повідомили, що Ноуленд взяла із кухні ножа для стейків.
Насильство над літньою та недієздатною жінкою викликало суспільне обурення щодо використання поліцією електрошокерів у таких обставинах та компетентності персоналу для догляду за літніми людьми. Поліції дозволено використовувати електрошокери, коли життю загрожує небезпека.
Причину смерті встановить судмедексперт. Поліція каже, що травми жінка отримала внаслідок падіння на підлогу, а не від електричного заряду від електрошокера Taser.
Уайт перебував під внутрішнім розслідуванням поліції після інциденту і був відсторонений від виконання обов'язків зі збереженням заробітної плати з вівторка.
Офіцер і його напарник мають зображення інциденту зі своїх натільних камер, але поліція відмовилася їх оприлюднити.