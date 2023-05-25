95-летняя австралийка умерла после того, как полиция выстрелила в нее из электрошокера

Детали

17 мая полицейские прибыли на вызов в дом престарелых, где пожилая женщина на ходунках начала подходить к офицеру с ножом в руке. Полицейский Кристиан Уайт применил электрошокер, женщина упала и получила телесные повреждения.

Клэр Ноуленд, которая болела деменцией, была госпитализирована в Кума в штате Новый Южный Уэльс, так как ее череп был сломан во время падения.

Полиция объявила о смерти Ноуленда через несколько часов после того, как сообщила, что Уайт предстанет перед судом 5 июля по обвинениям в непреднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений, нападении, повлекшем фактические телесные повреждения.

Вероятно, после смерти австралийки обвинения будут более тяжёлыми.

Дополнение

Уайт и еще один офицер полиции пошли в Yallambee Lodge, дом престарелых в Куме, который специализируется на жильцах с повышенными потребностями в уходе, включая деменцию, после того, как сотрудники сообщили, что Ноуленд взяла из кухни нож для стейков.

Насилие над пожилой и недееспособной женщиной вызвало общественное возмущение по поводу использования полицией электрошокеров в таких обстоятельствах и компетентности персонала для ухода за пожилыми людьми. Полиции разрешено использовать электрошокеры, когда жизни угрожает опасность.

Причину смерти установит судмедэксперт. Полиция говорит, что травмы женщина получила в результате падения на пол, а не от электрического заряда от электрошокера Taser.

Уайт находился под внутренним расследованием полиции после инцидента и был отстранен от исполнения обязанностей с сохранением заработной платы со вторника.

Офицер и его напарник имеют изображения инцидента со своих нательных камер, но полиция отказалась их обнародовать.







