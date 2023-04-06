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570 тисяч осіб протестують проти пенсійної реформи по всій Франції: спалахнуло насильство

570 тисяч осіб протестують проти пенсійної реформи по всій Франції: спалахнуло насильство

Київ • УНН

 • 695434 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Місто Нант сьогодні стало ареною запеклих сутичок між протестувальниками та поліцією, і щонайменше 23 людей було затримано, передає УНН.

Деталі

Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляє, що 570 тисяч осіб протестують проти пенсійної реформи по всій Франції у четвер. Це можна порівняти із 740 тисячами 28 березня.

Поліція Парижа повідомляє, що наразі затримано 20 людей.

За даними Le Parisien, профспілки закликатимуть до 12-го дня протестів 13 квітня — за день до того, як конституційна рада країни винесе свій вердикт про те, чи пенсійна реформа є дійсною. Рада має право скасовувати деякі чи навіть усі законодавчі акти.

#Paris, affrontements en cours au niveau de la place Denfert-Rochereau, les CRS reculent. #manif6avril#greve6avril#manifestation#Reformesdesretraites#France#ReformeDesRetraites pic.twitter.com/Ck2lEQ6rPx

— Jules Ravel (@JulesRavel1) April 6, 2023

affrontements avec la police près du Pont à #Nantes #manif6avril #manifestation #manif pic.twitter.com/Tpg1ojwH1H

— aldu (@aalduhr) April 6, 2023

Des affrontements sur l'île de #Nantes #manif6avril #manif #manifestation #Manifestation6avril pic.twitter.com/HJes6RxxSz

— aldu (@aalduhr) April 6, 2023

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