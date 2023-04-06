570 тисяч осіб протестують проти пенсійної реформи по всій Франції: спалахнуло насильство

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Міністерство внутрішніх справ Франції повідомляє, що 570 тисяч осіб протестують проти пенсійної реформи по всій Франції у четвер. Це можна порівняти із 740 тисячами 28 березня.

Поліція Парижа повідомляє, що наразі затримано 20 людей.

За даними Le Parisien, профспілки закликатимуть до 12-го дня протестів 13 квітня — за день до того, як конституційна рада країни винесе свій вердикт про те, чи пенсійна реформа є дійсною. Рада має право скасовувати деякі чи навіть усі законодавчі акти.

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