570 тысяч человек протестуют против пенсионной реформы по всей Франции: вспыхнуло насилие

Детали

Министерство внутренних дел Франции сообщает, что 570 тысяч человек протестуют против пенсионной реформы по всей Франции в четверг. Это сопоставимо с 740 тысячами 28 марта.

Полиция Парижа сообщает, что в настоящее время задержаны 20 человек.

По данным Le Parisien, профсоюзы будут призывать к 12-му дню протестов 13 апреля — за день до того, как конституционный совет страны вынесет свой вердикт о том, является ли пенсионная реформа действительной. Совет имеет право отменять некоторые или даже все законодательные акты.

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