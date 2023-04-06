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570 тысяч человек протестуют против пенсионной реформы по всей Франции: вспыхнуло насилие

Киев • УНН

 • 695433 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Город Нант сегодня стал ареной ожесточенных столкновений между протестующими и полицией, и по меньшей мере 23 человека были задержаны, передает УНН.

Детали

Министерство внутренних дел Франции сообщает, что 570 тысяч человек протестуют против пенсионной реформы по всей Франции в четверг. Это сопоставимо с 740 тысячами 28 марта.

Полиция Парижа сообщает, что в настоящее время задержаны 20 человек.

По данным Le Parisien, профсоюзы будут призывать к 12-му дню протестов 13 апреля — за день до того, как конституционный совет страны вынесет свой вердикт о том, является ли пенсионная реформа действительной. Совет имеет право отменять некоторые или даже все законодательные акты.

#Paris, affrontements en cours au niveau de la place Denfert-Rochereau, les CRS reculent. #manif6avril#greve6avril#manifestation#Reformesdesretraites#France#ReformeDesRetraites pic.twitter.com/Ck2lEQ6rPx

— Jules Ravel (@JulesRavel1) April 6, 2023

affrontements avec la police près du Pont à #Nantes #manif6avril #manifestation #manif pic.twitter.com/Tpg1ojwH1H

— aldu (@aalduhr) April 6, 2023

Des affrontements sur l'île de #Nantes #manif6avril #manif #manifestation #Manifestation6avril pic.twitter.com/HJes6RxxSz

— aldu (@aalduhr) April 6, 2023

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