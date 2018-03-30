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4G в Україні: що пропонують оператори

4G в Україні: що пропонують оператори

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент Петро Порошенко анонсував запуск 4G в Україні 30 березня 2018 року. Мобільні оператори великої трійки поділились з УНН подробицями запуску інтернету нового покоління.

Київстар

Як повідомили у компанії, вони очікують отримання усієї дозвільної документації, а також проводять додаткові налаштування мережі у зв’язку із новими вимогами контролюючих органів для запуску високоякісного 4-G. Оператор очікує, що зможе запустити 4G на частотах 2600 МГц до 10 квітня. Зв’язок 4G в діапазоні 2600 МГц стане доступним спершу в містах-мільйонниках, пунктах перетину державного кордону, курортній місцевості.

У діапазоні 1800 МГц, відповідно до умов ліцензій, оператори зобов’язані почати надавати послуги 4G в усіх обласних центрах України не пізніше 12 місяців після отримання ліцензії, а в містах з населенням більше 10 тисяч — не пізніше від 42 місяців з моменту отримання ліцензії.

Vodafone Україна

Оператор заявив, що технічно готовий до старту 4G та планує запустити інтернет нового покоління 30 березня у таких містах: Київ, Бориспіль (Київська область), Вишневе (Київська область), Чабани (Київська область), Дніпро, Павлоград (Дніпропетровська область), Харків, Куп’янськ (Харківська область), Запоріжжя, Енергодар (Запорізька область), Львів, Полтава, Суми, Івано-Франківськ, Чернівці, Новоселиця (Чернівецька область), Луцьк, Кропивницький, Одеса, Херсон.

lifecell

Вранці 30 березня lifecell запустив 4.5G зв’язок у всіх обласних центрах України (крім міст Донецьк та Луганськ) в місцях великого скупчення людей. Другу хвилю розгортання 4.5G в діапазоні 1800 МГц від компанії варто очікувати у липні 2018 року.

Як зміняться тарифи?

Загалом оператори обіцяють не підвищувати тарифи після запуску 4G, або підвищувати їх не суттєво.

Так, у “Київстар” зазначили, що вартість користування інтернетом після запуску 4G у діючих тарифах змінюватись не буде, при цьому у нових комерційних пропозиціях тарифи на 4G будуть трохи вищими, ніж старі, але несуттєво.

lifecell пообіцяв не встановлюватиме окрему вартість трафіку 4.5G. При цьому трафік 3G+ та 4.5G оператор тарифікуватиме однаково, дозволивши абонентам самостійно обирати технологію у налаштуваннях телефону. Тобто послугою інтернету можна буде користуватись у обох мережах відповідно до потреб. У компанії також обіцяють пропонувати абонентам більше включеного в пакети трафіку при перегляді тарифів у майбутньому.

Vodafone зараз також пропонує абонентам користуватись 4G без додаткових оплат, в межах свого тарифу. Згодом компанія пропонуватиме нові тарифні опції зі збільшеним обсягом трафіку, відповідно до збільшення споживання.

Коли буде 4G у селах?

Як повідомили УНН у “Київстар”, щоб забезпечити широкосмуговий інтернет у віддалених населених пунктах, на великих територіях у сільській місцевості — потрібна технологічна нейтральність. Це — можливість запускати будь-яку технологію на будь-яких частотах.

“Тому допоки технологічної нейтральності немає, говорити про повне подолання цифрового розриву у нашій країні — передчасно”, — наголосили у компанії.

У lifecell в контексті цього питання зауважили, що більш масовий доступ слід очікувати не раніше 1 липня 2018 року, коли буде запущено четверте покоління зв’язку у діапазоні 1800 МГц.

Зазначимо, для того щоб використовувати 4G, абоненту необхідно мати SIM-карту з підтримкою стандарту 4G/LTE (USIM-карта) та смартфон з підтримкою щонайменше 4G/LTE.

Нагадаємо, 6 березня в Україні відбувся тендер з продажу 4G-ліцензій в діапазоні 1800 МГц.

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