28 серпня: Міжнародний день читання коміксів, День краватки-метелика
Київ • УНН
28 серпня 1917 року народився Джек Кірбі, який є автором і співавтором таких класичних героїв коміксів як Капітан Америка. Халк, Люди Х, Фантастична четвірка.
Сьогодні, 28 серпня, діти та дорослі у багатьох куточках світу можуть долучитися до святкування Міжнародного дня читання коміксів, пише УНН.
28 серпня 1917 року народився Джек Кірбі, який є автором і співавтором таких класичних героїв коміксів як Капітан Америка. Халк, Люди Х, Фантастична четвірка, і багато інших.
Працюючи над коміксами, Кірбі отримав прізвисько "Король коміксів". Завдяки його праці комікси стали дуже популярними. Сьогодні образи супергероїв коміксів використовують на телебаченні, при виготовленні іграшок, відеоігор та одягу. Комікси можна зустріти на прилавках книжкових магазинів, у бібліотеках та шкільних програмах.
Також сьогодні відзначається День краватки-метелика. Неофіційна подія, присвячена модному чоловічому аксесуару, була започаткована у 2007 році
Тривалий час вважалося, що батьківщиною краватки-метелика є Франція. Насправді, ж фактично, французи запозичили ідею цього аксесуару у хорватських солдат.
Під час Тридцятирічної війни у них з’явилася мода зав’язувати на шиї хустку, аби фіксувати комір сорочки.
Ця ідея припала до душі французьким чоловікам. У 18-му столітті хустка трансформувалась у краватку-метелик, а згодом і у класичну краватку.
При цьому, деякі історики моди вважають, що ці два аксесуари виникли практично одночасно. Просто, краватка-метелик, спершу була більш популярною.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого преподобного Мойсея Мурина.
За переказом, чоловік народився та жив на території сучасної Ефіопії, був ватажком розбійників, однак, згодом покаявся: прийняв чернечий постриг, став проповідником та богословом.
Іменини 28 серпня святкують Мойсей, Микола, Макар, Ганна.