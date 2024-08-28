28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

Сегодня, 28 августа, дети и взрослые во многих уголках мира могут присоединиться к празднованию Международного дня чтения комиксов, пишет УНН.

28 августа 1917 года родился Джек Кирби, который является автором и соавтором таких классических героев комиксов как Капитан Америка. Халк, Люди Х, Фантастическая четверка, и многие другие.

Работая над комиксами, Кирби получил прозвище «Король комиксов». Благодаря его труду комиксы стали очень популярными. Сегодня образы супергероев комиксов используют на телевидении, при изготовлении игрушек, видеоигр и одежды. Комиксы можно встретить на прилавках книжных магазинов, в библиотеках и школьных программах.

Также сегодня отмечается День галстука-бабочки. Неофициальное событие, посвященное модному мужскому аксессуару, было основано в 2007 году

Долгое время считалось, что родиной галстука-бабочки является Франция. На самом деле, же фактически, французы позаимствовали идею этого аксессуара у хорватских солдат.

Во время Тридцатилетней войны у них появилась мода завязывать на шее платок, чтобы фиксировать воротник рубашки.

Эта идея пришлась по душе французским мужчинам. В 18-м веке платок трансформировался в галстук-бабочку, а затем и в классический галстук.

При этом, некоторые историки моды считают, что эти два аксессуара возникли практически одновременно. Просто, галстук-бабочка, сперва была более популярной.

По церковному календарю сегодня День памяти святого преподобного Моисея Мурина.

По преданию, мужчина родился и жил на территории современной Эфиопии, был главарем разбойников, однако, впоследствии покаялся: принял монашеский постриг, стал проповедником и богословом.

Именины 28 августа празднуют Моисей, Николай, Макар, Анна.