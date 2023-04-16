12 ув'язнених загинули у сутичках у в'язницях Еквадору
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Щонайменше 12 ув'язнених було вбито внаслідок зіткнень, що спалахнули у в'язниці в еквадорському порту Гуаякіль. Про це пише AFP, передає УНН.
Деталі
Десятки смертей ув'язнених сталися після того, як у п'ятницю спалахнула кривава конфронтація – частина хвилі жорстокості, яка почалася, коли шістьох ув'язнених було знайдено повішеними у тій же в'язниці, а трьох жінок-охоронців було вбито на початку тижня.
Почато розслідування для встановлення осіб, відповідальних за смерть 12 ув'язнених Літоральної в'язниці, яка також відома як Гуаяс 1, повідомила прокуратура, додавши, що на тілах були кульові поранення.
Після того, як у середу було знайдено шість повішених ув'язнених, трьох жінок-охоронців було застрелено у четвер найманими вбивцями в ресторані за межами тюремного комплексу.
У ніч із п'ятниці на суботу поліція та армія відновили контроль над в'язницею, яка містить близько 6800 ув'язнених і яка є частиною великого тюремного комплексу.
Контекст
У в'язницях Еквадору регулярно відбуваються масові вбивства між ув'язненими на тлі суперництва між злочинними угрупованнями, що борються за контроль над прибутковим обігом наркотиків.
Головний порт країни на тихоокеанському узбережжі Гуаякіль останніми роками став епіцентром наркотрафіку в Еквадорі, розташованому між Колумбією та Перу - основними світовими виробниками кокаїну. Наркоторговці використовують в'язниці як центри операцій, що призводить до регулярних зіткнень зі смертельним наслідком.
У вересні близько 120 ув'язнених було вбито у виправній установі Гуаяс 1 під час найкривавішої бійні в історії країни та однієї з найкривавіших у Латинській Америці.
Зіткнувшись із натиском насильства, президент Гільєрмо Лассо оголосив 3 березня надзвичайний стан на 60 днів у трьох провінціях, включаючи Гуаякіль та Есмеральдас.
Згідно з першим переписом в'язниць країни, проведеного в 2022 році, в Еквадорі налічується близько 31 000 ув'язнених у 36 в'язницях місткістю 30 000 осіб.