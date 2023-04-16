12 ув'язнених загинули у сутичках у в'язницях Еквадору

ukru
Ексклюзив
15:02 • 27436 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 55297 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 91095 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 215981 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 162723 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 162727 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 249448 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453763 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345293 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357084 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1.9 м/с
82 %
746 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 187103 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 159518 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 131264 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 120873 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 83550 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 215929 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 249419 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 490885 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 626580 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 652131 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 36453 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 44771 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 120873 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 159518 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 187103 перегляди
Актуальне
12 ув'язнених загинули у сутичках у в'язницях Еквадору

12 ув'язнених загинули у сутичках у в'язницях Еквадору

Київ • УНН

 • 588985 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Щонайменше 12 ув'язнених було вбито внаслідок зіткнень, що спалахнули у в'язниці в еквадорському порту Гуаякіль. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Десятки смертей ув'язнених сталися після того, як у п'ятницю спалахнула кривава конфронтація – частина хвилі жорстокості, яка почалася, коли шістьох ув'язнених було знайдено повішеними у тій же в'язниці, а трьох жінок-охоронців було вбито на початку тижня.

Почато розслідування для встановлення осіб, відповідальних за смерть 12 ув'язнених Літоральної в'язниці, яка також відома як Гуаяс 1, повідомила прокуратура, додавши, що на тілах були кульові поранення.

Після того, як у середу було знайдено шість повішених ув'язнених, трьох жінок-охоронців було застрелено у четвер найманими вбивцями в ресторані за межами тюремного комплексу.

У ніч із п'ятниці на суботу поліція та армія відновили контроль над в'язницею, яка містить близько 6800 ув'язнених і яка є частиною великого тюремного комплексу.

Контекст

У в'язницях Еквадору регулярно відбуваються масові вбивства між ув'язненими на тлі суперництва між злочинними угрупованнями, що борються за контроль над прибутковим обігом наркотиків.

Головний порт країни на тихоокеанському узбережжі Гуаякіль останніми роками став епіцентром наркотрафіку в Еквадорі, розташованому між Колумбією та Перу - основними світовими виробниками кокаїну. Наркоторговці використовують в'язниці як центри операцій, що призводить до регулярних зіткнень зі смертельним наслідком.

У вересні близько 120 ув'язнених було вбито у виправній установі Гуаяс 1 під час найкривавішої бійні в історії країни та однієї з найкривавіших у Латинській Америці.

Зіткнувшись із натиском насильства, президент Гільєрмо Лассо оголосив 3 березня надзвичайний стан на 60 днів у трьох провінціях, включаючи Гуаякіль та Есмеральдас.

Згідно з першим переписом в'язниць країни, проведеного в 2022 році, в Еквадорі налічується близько 31 000 ув'язнених у 36 в'язницях місткістю 30 000 осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
Bitcoin
$83,479.50
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,156.79
Ethereum
$1,840.52