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12 заключенных погибли в столкновениях в тюрьмах Эквадора

12 заключенных погибли в столкновениях в тюрьмах Эквадора

Киев • УНН

 • 588984 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. По меньшей мере 12 заключенных были убиты в результате столкновений, вспыхнувших в тюрьме в эквадорском порту Гуаякиль. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали

Десятки смертей заключенных произошли после того, как в пятницу вспыхнула кровавая конфронтация – часть волны жестокости, которая началась, когда шестеро заключенных были найдены повешенными в той же тюрьме, а три женщины-охранника были убиты в начале недели.

Начато расследование для установления лиц, ответственных за смерть 12 заключенных Литоральной тюрьмы, которая также известна как Гуаяс 1, сообщила прокуратура, добавив, что на телах были пулевые ранения.

После того, как в среду были найдены шесть повешенных заключенных, три женщины-охранника были застрелены в четверг наемными убийцами в ресторане за пределами тюремного комплекса.

В ночь с пятницы на субботу полиция и армия восстановили контроль над тюрьмой, содержащей около 6800 заключенных и являющейся частью большого тюремного комплекса.

Контекст

В тюрьмах Эквадора регулярно происходят массовые убийства между заключенными на фоне соперничества между преступными группировками, борющимися за контроль над прибыльным оборотом наркотиков.

Главный порт страны на тихоокеанском побережье Гуаякиль в последние годы стал эпицентром наркотрафика в Эквадоре, расположенном между Колумбией и Перу - основными мировыми производителями кокаина. Наркоторговцы используют тюрьмы в качестве центров операций, что приводит к регулярным столкновениям со смертельным исходом.

В сентябре около 120 заключенных были убиты в исправительном учреждении Гуаяс 1 во время самой кровавой бойни в истории страны и одной из самых кровавых в Латинской Америке.

Столкнувшись с натиском насилия, президент Гильермо Лассо объявил 3 марта чрезвычайное положение на 60 дней в трех провинциях, включая Гуаякиль и Эсмеральдас.

Согласно первой переписи тюрем страны, проведенной в 2022 году, в Эквадоре насчитывается около 31 000 заключенных в 36 тюрьмах вместимостью 30 000 человек.

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