10 людей загинули через дощі та повені у східній Уганді
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули і ще 12 зникли безвісти внаслідок повені, викликаної зливами в східній частині Уганди. Про це УНН пише з посиланням на АР.
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У заяві державного міністра з надання допомоги, готовності до стихійних лих і справ біженців Естер Анякун Давінія йдеться, що на даний момент у районах Мбале і Капчорва, що сильно постраждали, витягнуто 10 тіл: сім з Мбале і три з Капчорви.
За її словами, наразі ведуться пошукові роботи з пошуку 12 зниклих безвісти.
Мбале знаходиться за 200 км, а Капчорва - за 250 км на схід від столиці Кампали.
Представник Червоного Хреста Рита Накасіта повідомила засобам масової інформації, що у двох районах постраждали 1152 домогосподарства, додавши, що особи, переміщені внаслідок повені, наразі розбивають табори у шкільних будинках та інших державних будинках.
August 1, 2022