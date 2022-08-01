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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 7347 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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10 людей загинули через дощі та повені у східній Уганді

10 людей загинули через дощі та повені у східній Уганді

Київ • УНН

 • 142691 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули і ще 12 зникли безвісти внаслідок повені, викликаної зливами в східній частині Уганди. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

У заяві державного міністра з надання допомоги, готовності до стихійних лих і справ біженців Естер Анякун Давінія йдеться, що на даний момент у районах Мбале і Капчорва, що сильно постраждали, витягнуто 10 тіл: сім з Мбале і три з Капчорви.

За її словами, наразі ведуться пошукові роботи з пошуку 12 зниклих безвісти.

Мбале знаходиться за 200 км, а Капчорва - за 250 км на схід від столиці Кампали.

Представник Червоного Хреста Рита Накасіта повідомила засобам масової інформації, що у двох районах постраждали 1152 домогосподарства, додавши, що особи, переміщені внаслідок повені, наразі розбивають табори у шкільних будинках та інших державних будинках.

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— FloodList (@Flood_List) August 1, 2022

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