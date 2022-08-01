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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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10 человек погибли из-за дождей и наводнений в восточной Уганде

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли и еще 12 пропали без вести в результате наводнения, вызванного ливнями в восточной части Уганды. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

В заявлении государственного министра по оказанию помощи, готовности к стихийным бедствиям и делам беженцев Эстер Анякун Давиния говорится, что на данный момент в сильно пострадавших районах Мбале и Капчорва извлечено 10 тел: семь из Мбале и три из Капчорвы.

По ее словам, сейчас ведутся поисковые работы по поиску 12 пропавших без вести.

Мбале находится в 200 км, а Капчорва – в 250 км к востоку от столицы Кампалы.

Представитель Красного Креста Рита Накасита сообщила средствам массовой информации, что в двух районах пострадали 1152 домохозяйства, добавив, что лица, перемещенные в результате наводнения, разбивают лагеря в школьных домах и других государственных домах.

https://t.co/mMQwoP95w2

—FloodList (@Flood_List) August 1, 2022

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