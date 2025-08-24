Таїсія Онофрійчук

$
10:46 • 5464 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
09:24 • 16121 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 16633 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 21167 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 58747 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 56680 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 31161 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54957 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачують
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34800 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 38139 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
Україну накриють короткочасні дощі та грози: яка погода очікується в День Незалежності
24 серпня, 03:58 • 7766 перегляди
США схвалили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM - WSJ
24 серпня, 04:31 • 6202 перегляди
Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінка
24 серпня, 04:45 • 6420 перегляди
лукашенко "привітав" Україну з Днем незалежності: цинічно побажав "знайти відповідь на виклики"
09:09 • 5984 перегляди
російська альпіністка 11 днів провела на піку Перемоги в Киргизстані й загинула
09:59 • 7308 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рік
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 21167 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 58747 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцем
23 серпня, 06:00 • 35774 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня
23 серпня, 03:30 • 48908 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептів
22 серпня, 15:31 • 36901 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідні
22 серпня, 14:39 • 38139 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні
22 серпня, 13:10 • 24453 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитину
22 серпня, 11:46 • 25789 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку
22 серпня, 10:17 • 28458 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico
22 серпня, 02:18 • 35097 перегляди
