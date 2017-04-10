Съемки военного детектива "Позывной Бандерас" начнутся в мае

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 101821 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117261 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176129 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128929 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124198 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116834 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106441 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107487 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103899 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Съемки военного детектива "Позывной Бандерас" начнутся в мае

Съемки военного детектива "Позывной Бандерас" начнутся в мае

Киев  •  УНН

 • 11421 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В конце апреля начинается подготовительный период съемок военного детектива "Позывной Бандерас" по сценарию Сергея Дзюбы и Артемия Кирсанова, а непосредственно съемки стартуют в середине мая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.

Сообщается, что режиссером фильма является Заза Буадзе (“Красный”, “Никонов и компания”), а продюсером — Сергей Баранов (“ХэппиПипл”, “Инди”, “Контракт”).

Так, с 20 апреля съемочная группа проведет неделю на полигоне в Кировоградской области вместе с инструкторами. Такое погружение в среду даст возможность актерам прожить в максимально приближенной к реальной военной жизни атмосфере и понять свою роль глубже.

Съемки стартуют в середине мая и будут проходить на Херсонской и Одесской области. В главной роли Олег Шульга — актер Днепропетровского театра “Верим”, который был добровольцем в зоне АТО.

Кроме того, в эпизодических ролях в фильме будут играть настоящие военные Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в антитеррористических действиях на Востоке Украины.

События ленты происходят осенью 2014 году на Востоке Украины в зоне проведения АТО. Группа разведчиков во главе с опытным разведчиком Анатолием Саенко (позывной “Бандерас”) пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника ходок. Задача осложняется тем, что события происходят у родного села Бандераса, которое он давно покинул, и жители которого относятся к нему как к предателю.

Как сообщал УНН, Госкино опубликовало ШОУРИЛ украинских фильмов, созданных 2016 .

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