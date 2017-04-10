Съемки военного детектива "Позывной Бандерас" начнутся в мае

Сообщается, что режиссером фильма является Заза Буадзе (“Красный”, “Никонов и компания”), а продюсером — Сергей Баранов (“ХэппиПипл”, “Инди”, “Контракт”).

Так, с 20 апреля съемочная группа проведет неделю на полигоне в Кировоградской области вместе с инструкторами. Такое погружение в среду даст возможность актерам прожить в максимально приближенной к реальной военной жизни атмосфере и понять свою роль глубже.

Съемки стартуют в середине мая и будут проходить на Херсонской и Одесской области. В главной роли Олег Шульга — актер Днепропетровского театра “Верим”, который был добровольцем в зоне АТО.

Кроме того, в эпизодических ролях в фильме будут играть настоящие военные Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в антитеррористических действиях на Востоке Украины.

События ленты происходят осенью 2014 году на Востоке Украины в зоне проведения АТО. Группа разведчиков во главе с опытным разведчиком Анатолием Саенко (позывной “Бандерас”) пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника ходок. Задача осложняется тем, что события происходят у родного села Бандераса, которое он давно покинул, и жители которого относятся к нему как к предателю.

Как сообщал УНН, Госкино опубликовало ШОУРИЛ украинских фильмов, созданных 2016 .