Зйомки військового детективу “Позивний Бандерас” розпочнуться в травні
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Наприкінці квітня розпочинається підготовчий період зйомок військового детективу “Позивний Бандерас” за сценарієм Сергія Дзюби та Артемія Кірсанова, а безпосередньо зйомки стартують в середині травня, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.
Повідомляється, що режисером фільму є Заза Буадзе (“Червоний”, “Ніконов та компанія”), а продюсером — Сергій Баранов (“Хеппіпіпл”, “Інді”, “Контракт”).
Так, з 20 квітня знімальна група проведе тиждень на полігоні в Кіровоградській області разом із інструкторами. Таке занурення у середовище дасть можливість акторам прожити у максимально наближеній до реального військового життя атмосфері і зрозуміти свою роль глибше.
Зйомки стартують всередині травня і проходитимуть на Херсонщині та Одещині. У головній ролі Олег Шульга — актор Дніпропетровського театру “Верим”, який був добровольцем у зоні АТО.
Крім того, в епізодичних ролях у фільмі гратимуть справжні військові Збройних сил України, які брали участь у антитерористичних діях на Сході України.
Події стрічки відбуваються восени 2014 року на Сході України у зоні проведення АТО. Група розвідників на чолі з досвідченим розвідником Анатолієм Саєнком (позивний “Бандерас”) намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села Бандераса, яке він давно покинув, і мешканці якого ставляться до нього як до зрадника.
Як повідомляв УНН, Держкіно оприлюднило шоуріл українських фільмів, створених 2016 року.