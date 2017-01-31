Появилось видео извержения лавы гавайского вулкана в воды океана
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. АBC News опубликовали видео, на котором зафиксировано, как лава действующего вулкана Килауэа на Гавайях стекает в океан, передает УНН.
Так, на видео - уникальные кадры извержения вулкана, во время чего лава стекает в воды океана.
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Добавим, что вулкан Килауэа считается самым молодым на Гавайях и активным в мире.
Высота вулкана 1247 м. Самое масштабное его извержение произошло в 1959 году. Фонтаны лавы взлетали на высоту 600 м над лавой озера. Ночью на 13-14 сентября 1977 года вулкан вновь начал действовать.
Вулкан часто посещают туристы. У вершины вулкана построен музей, в котором собраны сведения о вулканах Национального парка "Вулканы Гавайев" и их извержениях. В музее можно узнать об истории вулкана.