З’явилося відео виверження лави гавайського вулкану у води океану
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. АBC News опублікували відео, на якому зафіксовано, як лава діючого вулкана Кілауеа на Гаваях стікає в океан, передає УНН.
Так, на відео — унікальні кадри виверження вулкану, під час чого лава стікає у води океану.
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Додамо, що вулкан Кілауеа вважається наймолодшим на Гаваях і найактивнішим у світі.
Висота вулкана 1247 м. Наймасштабніше його виверження сталося 1959 р. Фонтани лави злітали на висоту 600 м над лавою озера. Вночі на 13-14 вересня 1977 р. вулкан знову почав діяти.
Вулкан часто відвідують туристи. Біля вершини вулкана збудований музей, у якому зібрано відомості про вулкани Національного парку “Вулкани Гаваїв” та їхні виверження. В музеї можна дізнатися про історію вулкана.