Появились фотографии интерьера капсулы, которая отправит туристов в космос

Капсула рассчитана на 6 туристов и имеет объем 15 кубических метров.

Как отметили инженеры-разработчики, размер окон является особой гордостью капсулы, потому что они втрое больше иллюминаторов в самолетах и являются наибольшими среди космических аппаратов.

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Отметим, New Shepard - многократная капсула, предназначенная для того, чтобы вывести туристов в открытый космос на высоту 100 км, где они смогут плавать в невесомости в течение нескольких минут. Ракета была успешно запущена и приземленная уже пять раз, но в капсуле еще не было людей.

По словам гендиректора компании Джеффа Безоса, Blue Origin планирует вывести своих первых клиентов в космос до 2018 года.

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Ориентировочная стоимость полета - 250 тысяч долларов с человека.

Как сообщили разработчики, публичная презентация макета капсулы состоится на 33-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс с 3 по 6 апреля.