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З'явилися фотографії інтер'єру капсули, яка відправить туристів в космос

З'явилися фотографії інтер'єру капсули, яка відправить туристів в космос

Київ • УНН

 • 24831 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Компанія Blue Origin, що спеціалізується на космічних польотах, показала фотографії інтер'єру капсули для польоту перших туристів у космос. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.

Капсула розрахована на 6 туристів і має об'єм 15 кубічних метрів.

Як зазначили інженери-розробники, розмір вікон є особливою гордістю капсули, бо вони втричі більші за ілюмінатори літаків і є найбільшими серед космічних апаратів.

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Зазначимо, New Shepard - багаторазова капсула, призначена для того, щоб вивести туристів у відкритий космос на висоту 100 км, де вони зможуть плавати у невагомості протягом декількох хвилин. Ракета була успішно запущена і приземлена вже п'ять разів, але в капсулі ще не було людей.

За словами гендиректора компанії Джеффа Безоса, Blue Origin планує вивести своїх перших клієнтів у космос до 2018 року.

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Орієнтовна вартість польоту - 250 тисяч доларів з людини.

Як повідомили розробники, публічна презентація макету капсули відбудеться на 33-му космічному симпозиумі в Колорадо-Спрінгс з 3 по 6 квітня.

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