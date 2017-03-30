З'явилися фотографії інтер'єру капсули, яка відправить туристів в космос
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Компанія Blue Origin, що спеціалізується на космічних польотах, показала фотографії інтер'єру капсули для польоту перших туристів у космос. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Verge.
Капсула розрахована на 6 туристів і має об'єм 15 кубічних метрів.
Як зазначили інженери-розробники, розмір вікон є особливою гордістю капсули, бо вони втричі більші за ілюмінатори літаків і є найбільшими серед космічних апаратів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: NASA показало вигляд циклону "Деббі" з космосу
Зазначимо, New Shepard - багаторазова капсула, призначена для того, щоб вивести туристів у відкритий космос на висоту 100 км, де вони зможуть плавати у невагомості протягом декількох хвилин. Ракета була успішно запущена і приземлена вже п'ять разів, але в капсулі ще не було людей.
За словами гендиректора компанії Джеффа Безоса, Blue Origin планує вивести своїх перших клієнтів у космос до 2018 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Корабель Dragon компанії SpaceX доправив на Землю вантаж з МКС
Орієнтовна вартість польоту - 250 тисяч доларів з людини.
Як повідомили розробники, публічна презентація макету капсули відбудеться на 33-му космічному симпозиумі в Колорадо-Спрінгс з 3 по 6 квітня.