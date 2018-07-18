Появились новые подробности отравления "Новичком" в Эймсбери
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Гражданка Великобритании Дон Стерджесс, которая умерла из-за возможного отравления нервно-паралитическим веществом типа "Новак" в Эймсбери, была госпитализирована с повреждениями рук и лица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
В рамках расследования этого инцидента в полиции сообщили, что скорее всего женщина решила, что флакон с ядовитым веществом, это духи и разбрызгала ее себе на лицо.
Ранее, по словам брата Чарльза Роули, который отравился 30 июня, в британском городе Эймсбери, потерпевший поднял с земли только флакончик духов.
Напомним, в Эймсбери в конце июня были обнаружены два человека с признаками отравления. Женщина умерла 8 июля, мужчина жив. Предполагается, что они могли пострадать от того же нервно-паралитического вещества, которым ранее были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Ученые проверяют, отравились женщина и мужчина в Эймсбери одной и той же группой "Новичка", которой отравились Скрипали.