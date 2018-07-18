З’явилися нові подробиці отруєння "Новачком" в Еймсбері
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Громадянка Великої Британії Дон Стерджес, яка померла через можливе отруєння нервово-паралітичною речовиною типу "Новак" в Еймсбері, була госпіталізована з ушкодженнями рук і обличчя. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
У рамках розслідування цього інциденту у поліції повідомили, що скоріше за все жінка вирішила, що флакон з отруйною речовиною, це парфуми і розбризкала її собі на обличчя.
Раніше, за словами брата Чарльза Роулі, який отруївся 30 червня, в британському місті Еймсбері, потерпілий підняв з землі тільки флакончик парфумів.
Нагадаємо, в Еймсбері в кінці червня були виявлені двоє людей з ознаками отруєння. Жінка померла 8 липня, чоловік живий. Передбачається, що вони могли постраждати від тої ж нервово-паралітичної речовини, яким раніше були отруєні колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка.
Вчені перевіряють, отруїлися жінка і чоловік в Еймсбері однієї і тієї ж групою "Новачка", якій отруїлися Скрипалі.