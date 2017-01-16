Появились новые подробности ДТП с участием трех лицеисток в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня, 16 января, в Киеве на проспекте Отрадном произошло ДТП, в котором пострадало трое детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Водитель иномарки сбил девочек, переходивших дорогу на пешеходном переходе. По предварительной информации, в результате аварии один ребенок получил перелом бедра, еще двое - незначительные телесные повреждения.
Автопроисшествие случилась около 15:00, на проспекте Отрадном в Соломенском районе столицы.
Предварительно установлено, что возле лицея на пешеходном переходе водитель автомобиля "Акура" совершил наезд на девочек, которые переходили дорогу. Медики на месте оказали пострадавшим необходимую помощь, после чего их доставили в "Охматдет". Сейчас водитель-нарушитель предоставляет объяснения следователям.
Событие должным образом зарегистрировано. Сведения внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Механизм и причины ДТП устанавливаются.
Напомним, как сообщал УНН, в Киеве автомобиль сбил на переходе трех лицеисток.