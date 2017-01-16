З'явились нові подробиці ДТП за участі трьох ліцеїсток в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні, 16 січня, в Києві на проспекті Відрадному сталась ДТП, у якій постраждало троє дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Водій іномарки збив дівчаток, які переходили дорогу на пішохідному переході. За попередньою інформацією, внаслідок аварії одна дитина отримала перелом стегна, ще двоє - незначні тілесні ушкодження.
Автопригода трапилася близько 15:00, на проспекті Відрадному у Солом'янському районі столиці.
Попередньо встановлено, що біля ліцею на пішохідному переході водій автомобіля "Акура" здійснив наїзд на дівчаток, які переходили дорогу. Медики на місці надали потерпілим необхідну допомогу, після чого їх доставили до "Охматдиту". Наразі водій-порушник надає пояснення слідчим.
Подія належним чином зареєстрована. Відомості внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Механізм і причини автопригоди встановлюються.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, У Києві авто збило на переході трьох ліцеїсток.