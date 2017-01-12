Зять президента Грузии госпитализирован с огнестрельным ранением - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Тбилиси получил огнестрельное ранение Миндию Гогочуры, зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили, передает УНН со ссылкой на "Рустави-2".
Деталей инцидента не указано. На место происшествия приехала полиция.
Пострадавшего доставили в Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы в Тбилиси.
В свою очередь в МВД Грузии уже заявили, что начали расследование по ст. 118 и 236 Уголовного кодекса Грузии (умышленное нанесение вреда здоровью и незаконное ношение огнестрельного оружия).