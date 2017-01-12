Зять президента Грузії госпіталізований з вогнепальним пораненням - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У Тбілісі отримав вогнепальне поранення Міндіа Гогочури, зять президента Грузії Георгія Маргвелашвілі, передає УНН з посиланням на “Руставі-2”.
Деталей інциденту не вказано. На місце події приїхала поліція.
Потерпілого доставили в Центр невідкладної медичної допомоги Республіканської лікарні в Тбілісі.
У свою чергу МВС Грузії вже заявили, що розпочали розслідування за ст. 118 та 236 Кримінального кодексу Грузії (умисне нанесення шкоди здоров'ю і незаконне носіння вогнепальної зброї).