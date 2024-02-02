"Звуки Украины": ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Японии проведут иммерсивный концерт
Концерт "The Sound of Ukraine" состоится 23 февраля в Посольстве Канады в Японии ко второй годовщине вторжения россии в Украину с участием украинского композитора Тимура Полянского и скрипача Чие Савады.
Внешнее финансирование будет медленно сокращаться - НБУ
По прогнозам Национального банка Украины, в 2024 году международная финансовая поддержка Украины останется на высоком уровне - около 37 миллиардов долларов США.
Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных территорий
Украина вернула еще 4 детей из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.
"Не имею в этом никаких сомнений": Кулеба уверен, что решение об использовании замороженных активов рф будет принято в этом году
Украина ожидает, что решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине будет принято в 2024 году.
Отстранен руководитель департамента Минобороны из-за объявления подозрения в уголовном производстве
Руководителя одного из департаментов министерства обороны отстранили от исполнения обязанностей в связи с сообщением о подозрении в уголовном производстве.
Около 20 человек задержаны в ходе расследования секс-торговли в штате Джорджия
Полиция арестовала 19 человек в доме, в штате Джорджия, которых подозревают по делу о секс-торговле.
Сурок Тимка дал прогноз на весну
Сурок предсказал, что весна придет через шесть недель.
Канада и Украина создадут коалицию для возвращения похищенных украинских детей
Дмитрий Кулеба отметил роль Канады в делах возвращения украинских детей, которые были похищены россией, подчеркнув, что "это яркий пример лидерства в защите прав человека".
Макрон и Зеленский отреагировали на гибель французских волонтеров из-за удара рф по Херсонской области
Президент Франции Макрон осудил российскую атаку в Херсонской области, в результате которой погибли двое французских гуманитарных работников, как трусливый и недостойный акт, а Президент Украины Зеленский заявил, что российский террор не знает границ.
В Украине создадут Национальную акционерную компанию "Вода Украины" - Минприроды
Для обеспечения мониторинга и контроля за использованием водных ресурсов в Украине планируют создать НАК "Вода Украины".