"Звуки Украины": ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Японии проведут иммерсивный концерт

В Токио 23 февраля, ко второй годовщине российского вторжения в Украину, состоится иммерсивный концерт "Звуки Украины" (The Sound of Ukraine: An Immersive Concert). Об этом со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook, передает УНН.

Детали

Мероприятие организовано Посольствами Канады и Украины в Японии. К концерту присоединится отмеченный наградами украинский композитор Тимур Полянский в сопровождении скрипки Чие Савады. Это единственное в своем роде выступление с живым музыкальным сопровождением отрывков из иммерсивных выставок украинских и украинско-канадских художников.

Музыкальная подборка будет включать джазовые и классические импровизации, а также фрагменты из всемирно известных украинских фильмов.

Концерт состоится 23 февраля. Открытие - в 18:00; Начало - в 18:30. Адрес: Театр Оскара Петерсона, Посольство Канады в Японии. Более подробная информация доступна по ссылке.

Дополнение

На выставке будут представлены работы украинского художника Тараса Шевченко, а также произведения канадско-украинских художников, в частности Василия Курелека, Лео Моля, Петра Шостака и Кристины Сенькив из коллекций Украинского культурно-образовательного центра "Осередок" в Виннипеге (провинция Манитоба, Канада), которые можно будет увидеть в рамках иммерсивной выставки.

Напомним

Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский заявил, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину около 2,5 тысяч украинцев выехали в Японию. Сейчас в стране находится около 2 тысяч украинских беженцев.