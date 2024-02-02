"Звуки Украины": ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Японии проведут иммерсивный концерт

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  159241 просмотра

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01.02.24  •  161917 просмотра

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  142949 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  151495 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  166948 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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31.01.24  •  170016 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158511 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Концерт "The Sound of Ukraine" состоится 23 февраля в Посольстве Канады в Японии ко второй годовщине вторжения россии в Украину с участием украинского композитора Тимура Полянского и скрипача Чие Савады.

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