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"Звуки України": до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Японії проведуть імерсивний концерт

"Звуки України": до другої річниці повномасштабного вторгнення рф в Японії проведуть імерсивний концерт

Київ • УНН

 • 89836 перегляди

Концерт "The Sound of Ukraine" відбудеться 23 лютого в Посольстві Канади в Японії до другої річниці вторгнення Росії в Україну за участі українського композитора Тимура Полянського та скрипаля Чіе Савади.

У Токіо 23 лютого, до другої річниці російського вторгнення в Україну, відбудеться імерсивний концерт "Звуки України" (The Sound of Ukraine: An Immersive Concert). Про це з посиланням на сторінку заходу у Facebook, передає УНН.

Деталі 

Захід організований Посольствами Канади та України в Японії. До концерту долучиться  відзначений нагородами український композитор Тимур Полянський у супроводі скрипки Чіє Савади. Це єдиний у своєму роді виступ з живим музичним супроводом уривків з імерсивних виставок українських та українсько-канадських художників.

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Музична добірка включатиме джазові та класичні імпровізації, а також фрагменти з всесвітньо відомих українських фільмів.

Концерт відбудеться 23 лютого. Відкриття – о 18:00; Початок – о 18:30. Адреса: Театр Оскара Петерсона, Посольство Канади в Японії.  Детальніша інформація доступна за посиланням.

Доповнення

На виставці будуть представлені роботи українського художника Тараса Шевченка, а також твори канадсько-українських митців, зокрема Василя Курелека, Лео Моля, Петра Шостака та Христини Сеньків з колекцій Українського культурно-освітнього центру "Осередок" у Вінніпезі (провінція Манітоба, Канада), які можна буде побачити в рамках імерсивної виставки.

Нагадаємо

Надзвичайний і Повноважний посол України в Японії Сергій Корсунський заявив, що  з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну близько 2,5 тисяч українців виїхали до Японії. Наразі в країні перебуває близько 2 тисяч українських біженців.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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