Уволены житомирские полицейские, которые при исполнении нетрезвыми совершили ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Такое решение принято руководством Главного управления Национальной полиции в Житомирской области по результатам служебного расследования факта ДТП с участием работников одного из территориальных подразделений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Житомирской области.
Во время служебного расследования было установлено, что оба полицейских были привлечены 1 января к отработке района. Во время медицинского освидетельствования водителя служебного автомобиля зафиксировано его пребывание в нетрезвом состоянии.
Полицейского-водителя и его напарника, которые позволили себе употребление алкоголя при исполнении служебных обязанностей, уволили из органов Национальной полиции.
Все обстоятельства ДТП выясняются в рамках начатого уголовного производства по ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Напомним, авария произошла 1 января около 17:00 на территории Емильчинского района. При встречном разъезде произошло столкновение "ВАЗ 2109" и полицейского автомобиля "Niva Chevrolet", которым управлял 23-летний сотрудник одного из территориальных управлений ГУ НП области.