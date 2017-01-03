Звільнено житомирських поліцейських, що при виконанні нетверезими скоїли ДТП

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Таке рішення прийнято керівництвом Головного управління Національної поліції в Житомирській області за результатами службового розслідування факту ДТП за участі працівників одного з територіальних підрозділів. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ГУ НП в Житомирській області.

Під час службового розслідування було встановлено, що обидва поліцейських були залучені 1 січня до відпрацювання району. Під час медичного освідування водія службового авто зафіксовано його перебування у нетверезому стані.

Поліцейського-керманича і його напарника, які дозволили собі вживання алкоголю під час виконання службових обов’язків, звільнено з органів Національної поліції.

Усі обставини ДТП з’ясовуються у рамках розпочатого кримінального провадження за ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Нагадаємо, аварія сталась 1 січня близько 17:00 на території Ємільчинського району. При зустрічному роз’їзді відбулось зіткнення ВАЗ 2109 та поліцейського автомобіля Niva Chevrolet, яким керував 23-річний співробітник одного із територіальних управлінь ГУ НП області.

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