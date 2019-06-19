Освобожденные украинские заложники признались, что были жертвами сексуального насилия в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. При увольнении в декабря 2017 году украинских заложников на Донбассе, 12 освобожденных признались, что стали жертвами сексуального насилия. Об этом заявила первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко во время пленарного заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
“На самом деле, в связи с конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма мы даже не знаем масштабы преступлений, не имеющих срока давности. Достаточно большое количество женщин не является пассивными наблюдателями в борьбе Украины за независимость. Они участвуют в мирных переговорах, служат в Вооруженных силах, женщины составляют большинство волонтерских групп и организаций, оказывающих помощь как военным, так и гражданским гражданам. Так же немало женщин работает в СММ ОБСЕ”, — рассказала Геращенко.
По ее словам, один из вопиющих случаев сексуального насилия, попытка изнасилования произошла в мае 2017 года, когда пьяные боевики пытались изнасиловать гражданскую наблюдательницы СММ ОБСЕ.
Кроме того, в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщается о более 30 таких инцидентов, которые произошли начиная с марта 2014 по январь 2017 года с обеих сторон линии разграничения, а за период с 16 августа 2015 по ноябрь 2018 года задокументировано уже 40 подобных нарушений прав человека, в том числе и сексуальное насилие во время незаконного содержания.
“Во время освобождения заложников, которое состоялось в декабре 2017 года, 12 освобожденных признались, что они так же были жертвами подобных преступлений”, — сказала Геращенко.
Она добавила, что украинский парламент должен усилить законодательство, в частности принять во втором чтении и в целом законопроект о военных преступниках, где усилит и уголовную ответственность именно за сексуальные преступления в условиях конфликта.
Отметим, сегодня, 19 июня отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.
Эта дата была провозглашена в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 19 июня 2015 года с целью привлечения дополнительного внимания к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов.
Напомним, Совет Безопасности ООН 23 апреля 2019 года приняла резолюцию по борьбе с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.