Освобожденные украинские заложники признались, что были жертвами сексуального насилия в Донбассе

“На самом деле, в связи с конфликтом на Донбассе и оккупацией Крыма мы даже не знаем масштабы преступлений, не имеющих срока давности. Достаточно большое количество женщин не является пассивными наблюдателями в борьбе Украины за независимость. Они участвуют в мирных переговорах, служат в Вооруженных силах, женщины составляют большинство волонтерских групп и организаций, оказывающих помощь как военным, так и гражданским гражданам. Так же немало женщин работает в СММ ОБСЕ”, — рассказала Геращенко.

По ее словам, один из вопиющих случаев сексуального насилия, попытка изнасилования произошла в мае 2017 года, когда пьяные боевики пытались изнасиловать гражданскую наблюдательницы СММ ОБСЕ.

Кроме того, в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека сообщается о более 30 таких инцидентов, которые произошли начиная с марта 2014 по январь 2017 года с обеих сторон линии разграничения, а за период с 16 августа 2015 по ноябрь 2018 года задокументировано уже 40 подобных нарушений прав человека, в том числе и сексуальное насилие во время незаконного содержания.

“Во время освобождения заложников, которое состоялось в декабре 2017 года, 12 освобожденных признались, что они так же были жертвами подобных преступлений”, — сказала Геращенко.

Она добавила, что украинский парламент должен усилить законодательство, в частности принять во втором чтении и в целом законопроект о военных преступниках, где усилит и уголовную ответственность именно за сексуальные преступления в условиях конфликта.

Отметим, сегодня, 19 июня отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта.

Эта дата была провозглашена в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 19 июня 2015 года с целью привлечения дополнительного внимания к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов.

Напомним, Совет Безопасности ООН 23 апреля 2019 года приняла резолюцию по борьбе с сексуальным насилием в вооруженных конфликтах.